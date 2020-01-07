السودان يحدد منتصف يناير لمؤتمر سلام الشرق

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مرتضى كوكو - الخرطومالثلاثاء 2020/1/7 07:01 م بتوقيت أبوظبي
جانب من مفاوضات فرقاء السودان بجوبا - أرشيفية
أعلن مجلس السيادي السوداني، الثلاثاء، عن عقد مؤتمر تشاوري يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني الجاري في الخرطوم، بغرض توحيد رؤى مكونات شرق السودان بشأن عملية التفاوض واختيار ممثليهم لمحادثات السلام المنعقدة في جوبا.
وقال عضو مجلس السيادي الانتقالي صديق تاور، عقب اجتماع لجنة الإعداد للمؤتمر بالقصر الرئاسي بالخرطوم، إن المؤتمر سيكون بمثابة لقاء تشاوري للمكونات بشرق السودان التي تشمل الإدارة الأهلية والقوى السياسية والمرأة والشباب، بالإضافة لقوى الحرية والجبهة الثورية.
وأضاف أن المؤتمر يهدف لتوحيد الرؤية لأهل شرق السودان حول التفاوض واختيار ممثلين لهم، للدخول في مفاوضات السلام بالعاصمة جوبا.
وكانت الوساطة الجنوب سودانية علقت المفاوضات بين الحكومة الانتقالية ومسار شرق البلاد بعد خلافات واسعة بين مكونات هذا المسار، نتيجة زعم كل طرف أحقيته في تمثيل المنطقة.
وبدأت جولات التفاوض المباشرة وفقا لـ6 مسارات تبدأ بمسار شرق السودان، على أن تعقبها مفاوضات الحكومة مع حركات دارفور حول مسار تلك المنطقة.
وتتوسط جنوب السودان بين المفاوضين السودانيين منذ أغسطس/آب الماضي لإنهاء الصراع المسلح في البلاد.
ويشهد السودان حربا أهلية طويلة الأمد منذ عام 2003 بإقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
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