بوتين في دمشق لأول مرة منذ 9 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في دمشق، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة السورية، منذ اندلاع النزاع قبل نحو 9 سنوات.

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع الأسد، في مقر فريق القوات المسلحة الروسية بسوريا، إن موسكو قطعت مع دمشق شوطاً كبيراً في إعادة بناء سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها، كما أعرب الأسد عن امتنانه لروسيا لمساعدة بلاده في مكافحة الإرهاب.

وناقش الجانبان، حسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، التقارير العسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد، وسبل مكافحة الإرهاب واستعادة الحياة السلمية في سوريا.