لليوم الثالث.. المعارضة الإيرانية تحتفل بمقتل "سليماني" أمام مقر الخارجية الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت المعارضة الإيرانية، لليوم الثالث، أمام مقر الخارجية الأمريكية، بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد. وأكدت المعارضة دعمها للرد الدفاعي الأمريكي على الاعتداءات المتزايدة من قبل مليشيات فيلق القدس الإيراني وقائدها سليماني، الذي وصفوه بأنه "جلاد لنظام الإرهاب والفوضى في الشرق الأوسط".

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