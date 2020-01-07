الخارجية الأمريكية: كتائب حزب الله تنفذ أجندة المرشد الإيراني في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، الثلاثاء، أن كتائب حزب الله العراقي المدعومة من إيران، تسعى لتنفيذ أجندة المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكان الجيش الأمريكي قد شن، الأسبوع الماضي، غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك، أسفرت عن مقتل 25 مسلحاً.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا؛ منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وقال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاجون: "رداً على هجمات المليشيا المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية، نفذت ضربات دفاعية دقيقة للحد من قدرتها على شن هجمات مستقبلاً".

واتهم المتحدث باسم البنتاجون هذا الفصيل باستهدافه القاعدة العسكرية في كركوك (شمال العراق) بـ30 قذيفة، في عملية أسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 4 عسكريين أمريكيين وجنديين عراقيين.