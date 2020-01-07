ظريف يؤكد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة له لزيارة مقر الأمم المتحدة في نيويورك

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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة رفضت منحه تأشيرة لدخول البلاد للقيام بزيارة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم الثلاثاء إن "الخارجية الأمريكية أبلغت الأمم المتحدة بأنه ليس لديها وقت لإصدار تأشيرة لظريف".
ووصف ظريف رفض منح تأشيرة لوزير خارجية دولة عضو بالأمم المتحدة بأنه مؤشر على "الإفلاس السياسي" من جانب الحكومة الأمريكية.
وكانت تمت دعوة ظريف، من قبل نظيره الفيتنامي، للمشاركة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد غد الخميس في نيويورك.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة قيودا على حركة ظريف، حيث رفضت واشنطن في أيلول/سبتمبر السماح له بزيارة زميل في مستشفى في نيويورك عندما كان ظريف موجودا بالفعل في المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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