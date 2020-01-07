مصادر سياسية..وجود حراك عراقي إيراني من أجل بقاء المهدي في منصبة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الثلاثاء، عن وجود حراك عراقي – إيراني من أجل إبقاء رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي في منصبه، مؤكدة أن القرار جاء بعد اغتيال قائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني.

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وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“: ”هناك حراك عراقي – إيراني يدعم بقاء رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي في منصبه، من خلال تجديد الثقة له من قبل مجلس النواب العراقي، بذريعة الظروف التي تمر بها البلاد، وصعوبة التوافق السياسي لاختيار بديل له“.

وأضافت ”هذا الأمر جاء بدعم وتأييد إيراني، فطهران تريد الإبقاء على عادل عبدالمهدي في رئاسة الحكومة العراقية، لغرض الاستفادة منه في حربها المرتقبة مع الولايات المتحدة، فهي تريد استخدام كافة إمكانيات العراق في حربها، ولهذا تريد الإبقاء على عبدالمهدي، بدعم من جهات سياسية وميليشيات موالية لطهران“.