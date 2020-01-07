عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

نقلت وكالة "فارس" للأنباء عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله، الثلاثاء، إن طهران تدرس 13 "سيناريو انتقاميا" بعد الضربة الأميركية، التي أسفرت عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العراق.

وقال علي شمخاني "يجب على الأميركيين أن يعرفوا أنه حتى الآن تمت مناقشة 13 سيناريو للانتقام في المجلس".

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وتابع "حتى لو كان هناك توافق في الآراء على أضعف سيناريو، فإن تنفيذه قد يكون كابوسا تاريخيا للأميركيين".

فيما نقلت وكالة أنباء "إرنا" عن شمخاني قوله "ردنا على هذه الجريمة سيكون بالتأكيد عسكريا، لكنه لن يقتصر على العمل العسكري فقط".

ولم يكشف شمخاني، كما لم يكشف أي قائد إيراني آخر عن شكل "الرد" أو حجمه، لكن الأمر لا يبدو مستغربا في سياق سيل التهديدات الإيرانية التي أعقبت مقتل سليماني.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين، قد لقوا حتفهم في غارة أميركية نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة الماضي.

وفي أعقاب ذلك، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بالرد على مقتل سليماني، قائلا: "ليعلم جميع الأصدقاء والأعداء أيضا أن النهج سيستمر بدوافع مضاعفة وأن النصر الحاسم سيكون حليف هذا المسار".