الحكومة اليمنية تتبرأ من اتفاقات وزير النقل مع تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

تبرأت الحكومة اليمنية من اتفاقات وزير النقل صالح الجبواني، اعتزم مؤخرا عقدها مع تركيا في مجال قطاعات النقل والموانئ والمطارات وغيرها، واعتبرتها مجرد ”وجهة نظر شخصية“ لم يُرجع فيها لرئيس الوزراء معين عبدالملك، ولا رئيس البلاد.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“ عن مصدر حكومي مسؤول قوله: إن ”تصريحات بعض أعضاء الحكومة في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لدول شقيقة وصديقة غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى دولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية، مؤكدا حرص اليمن على بناء علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على العمل المؤسسي، وفي إطار التشريعات والقوانين النافذة وليس إبرام اتفاقات بشكل شخصي“.

وكان الجبواني كشف في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، الأحد الماضي، عن اتفاقات مبدئية مع وزير النقل التركي جاهد طورهان، سيتم التوقيع عليها لاحقا، لاستثمار تركي في قطاع النقل البحري والجوي والبري في اليمن.