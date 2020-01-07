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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيف 24 استرالياً تسببوا باشتعال النيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
أوقفت السلطات الأمنية في استراليا 24 شخصاً في ولاية نيو ساوث وويلز منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) بتهمة إشعال النار عمداً في خضم الحرائق التي تلتهم البلاد خلال الأسابيع الماضية. وذكر موقع قناة "آي بي سي نيوز" أنه تم توجيه التهم إلى 24 استرالياً من أصل 183 موقوفاً في الولاية، بحسب شرطة "نيو ساوث ويلز". بالإضافة إلى أولئك الذين يواجهون أخطر التهم ببدء الحرائق عمداً، قالت السلطات إن 53 شخصاً آخرين يواجهون إجراءات قانونية لعدم امتثالهم لحظر إشعال الحرائق الذي تمارسه الدولة، و 47 شخصاً قد واجهوا إجراءات قانونية للتخلص من سيجارة أو قطعة كبريت مشتعلة على الأرض. وأفادت السلطات إن إشعال الحرائق عمداً والتسبب بانتشاره عبر التهوّر يمكن أن يؤدي بالشخص فترة سجنية تصل إلى 21 سنة.
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