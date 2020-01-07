شكرا لقرائتكم بومبيو: سليماني مسؤول عن مجازر في سوريا والعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي قتل بضربة أميركية فجر الجمعة الماضي، مسؤول عن مجازر في سوريا والعراق.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أن كلام وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف عن مهمة دبلومسية لسليماني في العراق مجرد أكاذيب.