النشرة: وفود وشخصيات سورية تقدم واجب العزاء في السفارة العراقية بسوريا

افاد مراسل النشرة في ​سوريا​، عن "تقديم مسؤولين سوريين رفيعي المستوى وفعاليات دينية وثقافية وشعبية ودبلوماسيون واجب العزاء باستشهاد نائب رئيس ​الحشد الشعبي​ ابو مهدي المهندس في السفارة ​العراق​ية في دمشق. وجاء في مقدمة المعزيين ممثل عن الرئيس السوري وزير شؤون ​رئاسة الجمهورية​ السورية منصور عزام ونائب وزير الخارجية ​فيصل المقداد​ ومفتي الجمهورية ​احمد بدر الدين حسون​ الذين قدموا التعازي والتبريكات مؤكدين مواصلة النضال والوقوف مع ​المقاومة​ مهما كلف الامر".

وأكد المقداد ان "هذه الكوكبة ذهبت ضحية عمل ارهابي دنيء وتستحق من ابناء الامة كل الاستعداد لمواجهة التحديدات الكبرى، مؤكدا الوقوف الى جانب قرار ​البرلمان العراقي​ بوجوب خروج ​القوات​ الاميركية من العراق"، ومشيرا الى انه "يمثل قرار الشعب العراقي والارادة الحقيقة له وللعرب والمسلمين اينما كانوا"، مؤكداً "وقوف سوريا قيادة وشعبا الى جانب العراق وشعبه الشقيق".