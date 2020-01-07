النشرة: وفود وشخصيات سورية تقدم واجب العزاء في السفارة العراقية بسوريا

افاد مراسل النشرة في سوريا، عن "تقديم مسؤولين سوريين رفيعي المستوى وفعاليات دينية وثقافية وشعبية ودبلوماسيون واجب العزاء باستشهاد نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في السفارة العراقية في دمشق. وجاء في مقدمة المعزيين ممثل عن الرئيس السوري وزير شؤون رئاسة الجمهورية السورية منصور عزام ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد ومفتي الجمهورية احمد بدر الدين حسون الذين قدموا التعازي والتبريكات مؤكدين مواصلة النضال والوقوف مع المقاومة مهما كلف الامر".
وأكد المقداد ان "هذه الكوكبة ذهبت ضحية عمل ارهابي دنيء وتستحق من ابناء الامة كل الاستعداد لمواجهة التحديدات الكبرى، مؤكدا الوقوف الى جانب قرار البرلمان العراقي بوجوب خروج القوات الاميركية من العراق"، ومشيرا الى انه "يمثل قرار الشعب العراقي والارادة الحقيقة له وللعرب والمسلمين اينما كانوا"، مؤكداً "وقوف سوريا قيادة وشعبا الى جانب العراق وشعبه الشقيق".
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