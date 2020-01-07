غراهام: اميركا قتلت ثاني أقوى رجل في إيران بعد خامنئي

اعلن السيناتور الأميركي ​ليندسي غراهام​، أن "قتل قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ في غارة أميركية في ​العراق​، كان عملية دفاعية استباقية"، مشيراً الى ان "​اميركا​ قتلت ثاني أقوى رجل في ​إيران​ بعد المرشد الايراني ​علي خامنئي​".

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