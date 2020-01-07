جاويش أوغلو: تركيا والجزائر ستتعاونان بشأن القضايا الإقليمية وخاصة الأزمة الليبية

أعلن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر، "أنّناسنرفع مستوى التعاون بين البلدين إلى مستوى المجلس الاستراتيجي. سنقوم بالتعاون على أساس مصالحنا المشتركة بشأن القضايا الإقليميّة، وخاصة الأزمة الليبية.
ولفت إلى "أنّنا نقلنا تحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى الرئيس الجزائري".
وكان جاويش أوغلو قد التقى في وقت سابق الثلثاء، رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقدوم، وعَقد مع الأخير اجتماعًا ثنائيًّا، وآخر على مستوى الوفود.
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