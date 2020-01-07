أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية رشيدة النيف "رفض تونس أي تدخل أجنبي في ليبيا بما في ذلك التدخل التركي، لا سيما استخدام أراضيها من قبل أي قوى للتدخل في الصراع الليبي".
وتأتي هذه التصريحات بعد ارتفاع منسوب التوتر في ليبيا عقب اعلان قوات حفتر السيطرة على مدينة سرت.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التونسية:نرفض أي تدخل أجنبي بليبيا او استخدام أراضينا للتدخل في الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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