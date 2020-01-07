الرئاسة التونسية:نرفض أي تدخل أجنبي بليبيا او استخدام أراضينا للتدخل في الصراع

أعلنت المتحدثة باسم ​الرئاسة التونسية​ رشيدة النيف "رفض تونس أي تدخل أجنبي في ​ليبيا​ بما في ذلك التدخل التركي، لا سيما استخدام أراضيها من قبل أي قوى للتدخل في الصراع الليبي".

وتأتي هذه التصريحات بعد ارتفاع منسوب التوتر في ليبيا عقب اعلان قوات حفتر السيطرة على مدينة سرت.