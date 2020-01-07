بدوي: ليس مسموحاً العودة بلبنان الى حقبة ما قبل اتفاق الطائف

أشار مستشار رئيس ال​حكومة​ السابق ​سليم الحص​ ​رفعت البدوي، الى انه "صحيح ان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ يرأس اكبر كتلة نيابية في ​المجلس النيابي​ ما يمكنه التصويت ايجاباً على منح الثقه او حجبها عن التشكيلة الحكومية المنتظره لكن كونه رئيس اكبر كتلة نيابيه، فهذا لا يمنحه الحق التعدي على الصلاحيات التي كفلها ​الدستور​ للرئيس المكلف تشكيل حكومه لان انتقاء اسماء الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية هو في صلب مهام الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهوريه فقط"، متسائلاً "ماذا اذا كان مسموحاً لدياب التعدي على صلاحيات رئيس ​التيار الوطني الحر​ في تشكيل ادارته وانتقاء الاسماء وتوزيع المهام على اعضاء تكتل لبنان القوي "؟

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