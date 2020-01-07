قتيل باشكال في عشاش الزغرتاوية والقوى الامنية توقف القاتل

وقع اشكال فردي في بلدة عشاش - قضاء زغرتا، أدى الى "مقتل المواطن (ع.ش) على يد المدعو (م.م) الذي تم توقيفه، والتحقيق جار لمعرفة ملابسات الاشكال".
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