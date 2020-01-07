طبارة: الهدف من إبعاد أميركا من المنطقة بعيد الأمد والمنال

رأى سفير لبنان السابق في واشنطن ​رياض طبارة​ أن "الهدف من إبعاد ​الولايات المتحدة الأميركية​ من المنطقة هو بعيد الأمد والمنال، وقد لا يُمكن تحقيقه بالفعل. فمن الممكن أن يتمّ العمل في هذا الإتجاه، أو أن تحاول ​إيران​ جعل الوجود الأميركي في ​الشرق الأوسط​ مُكلِفاً، وهو ما سيدفع الى تخفيفه في بعض المناطق. ولكن الإبعاد الكلّي للأميركيين يبقى صعباً".

وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "الأميركيين في حالة انسحاب من المنطقة أصلاً. والرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ يحاول المستحيل لسحب جيشه من ​أفغانستان​، الى درجة أنه فاوض حركة "طالبان" لتحقيق هدفه. وقام بسحب معظم جيشه من ​سوريا​. وهو يتمنى أن يسحب ما تبقّى منه هناك، وترك ل​تركيا​ الحرية في مناطق الشمال السوري بنسبة كبيرة لهذه الغاية. ولكن رغم ذلك، ستُعلِن إيران أن ذلك يشكّل انتصاراً لها، رغم أنه من الخطط الأميركية التي يُعمَل عليها منذ وقت طويل".