زار ممثل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ النائب ​ايوب حميد​، وسفير ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية في لبنان ​محمد جلال فيروزنيا​، وعدد من النواب والوفود الحزبية، مقر ​السفارة​ العراقية في بيروت، لـ"تقديم واجب العزاء بالفريق ​قاسم سليماني​ وابو المهدي المهندس، حيث حيث كان في استقبالهم القائم بالأعمال أمين عبد الإله النصراوي".

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كانت هذه تفاصيل خبر ممثل بري ونواب ووفود حزبية زاروا السفارة العراقية لتقديم واجب العزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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