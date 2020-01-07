محافظ الجنوب التقى وفدا فرنسيا وعرض معه للتعاون في مجال إدارة الكوارث

التقى محافظ ​الجنوب​ ​منصور ضو​، في مكتبه في ​سرايا صيدا​، وفدًا فرنسيًّا معنيًّا بإدارة الكوارث. وجرى خلال اللقاء عرض سبل التعاون بين الجانب الفرنسي ومحافظة ​لبنان​ الجنوبي، لتطوير القدرات الوطنيّة في مجالات الحدّ من أخطار الكوارث وزيادة الاستعداد لها، وتفعيل غرف العمليّات على مختلف المستويات وتعزيز التنسيق عبر وضع خطط للتواصل بين مختلف الجهات المعنيّة.

في هذا الإطار، عرض ضو لـ"المراحل المتقدّمة الّتي قَطعتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة على صعيد رفع درجة الإستجابة لإدارة الكوارث في الجنوب، على رغم الظروف والإمكانات المحدودة الّتي تعمل فيها اللجنة".

من جهته، أبدى الوفد "حرص الجانب الفرنسي على التعاون مع المحافظة"، عارضًا ما تقوم به بلادهم على هذا الصعيد وما "تنفّذه ​الحكومة الفرنسية​ من برامج وتدريب يمكن الإفادة منها لتطوير قدرات لبنان في هذا المجال". واتفق على "متابعة التواصل من خلال وحدة إدارة الكوارث في ​رئاسة مجلس الوزراء​ لتعزيز التعاون في هذا الخصوص".