قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرم مخدرات متوار عن الأنظار منذ 2011

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، "توافُر معلومات لدى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول وجود مذكرات عدليّة ومعاملات إنتربول من دول أجنبيّة عدّة بحقّ أحد المطلوبين للقضاء بجرائم عدّة، منها تهريب مخدرات وغيرها".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بناءً عليه، ونتيجة المتابعة الميدانيّة وأعمال الرصد والتعقّب الّتي استمرّت لأكثر من سنة، تمكّنت قوّة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيفه بتاريخ 12 كانون الأول 2019، في بلدة بتخناي ​قضاء المتن​، ويُدعى: "ع. أ." (مواليد عام 1952، ​لبنان​ي)".

ولفتت المديرية إلى أنّه "تبيّن أنّه مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍ موضوع معاملة إنتربول ​بروكسل​، نتيجة قيامه خلال عام 2011 بعمليّة تهريب 37 كيلوغرامًا من مادّة ​الكوكايين​ -مخبّأة داخل شمعدان مهرّبة داخل شاحنة من ​كولومبيا​ إلى بلجيكا-مستخدِمًا وثائق وأوراق ثبوتيّة مزوّرة، وقد ضُبطت المواد المهرّبة من قبل السلطات البلجيكية".

وركّزت على أنّه "اتّضح أنّه من أصحاب السوابق في عمليّات تهريب المخدرات، وكان مطلوبًا إلى إنتربول "ويسبادن" بجرم تهريب كميّة من مادّة الهرويين تُقدّر بحوالي 600 غرامًا إلى ​ألمانيا​، مستخدِمًا جواز سفر مزوّر"، مشيرةً إلى أنّ "خلال عام 1996، جرى ضبط 4 كلغ من مادة الكوكايين، تبيّن أنّه كان ينوي تهريبها من ​فرنكفورت​ إلى ​روسيا​".

وذكرت أنّ "المطلوب قد توارى عن الأنظار منذ العام 2011 لغاية تاريخ توقيفه، متنقّلًا بين لبنان و​سوريا​ عبر المعابر غير الشرعية، ولم يكن يستخدم أية أرقام هواتف لعدم تمكّن ​الأجهزة الأمنية​ من ملاحقته"، مفيدةً بأنّ "المطلوب أودع ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".