محمد الحجار: عرّاب التأليف معروف

علّق عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ على ملف ​تشكيل الحكومة​ قائلا: "بيكفي أفلام عالناس و بطولات ومحاولات تعويم ...المكتوب بينقرأ من عنوانه....عرّاب التأليف معروف.. طلّعو المراسيم و خلصونا".

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