حنكش: من شارك بأفظع الجرائم البيئية وبإنشاء مطامر الموت ليس أهلًا لتولي حقيبة البيئة

ركّز عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، على أنّ "مَن شارك في أفظع الجرائم البيئيّة بتاريخ لبنان، من استُشير وخطّط وشارك في إنشاء مطامر الموت، ليس أهلًا لتولّي حقيبة البيئة في حكومة "إنقاذيّة".
ولفت في تعليق على مواقع التوالصل الإجتماعي، إلى أنّ "فشل الإدارة من فشل الوزراء، وفشل الوزراء المتعاقبين من فشل المستشارين، المتعهّدين والإستشاريين. لا لإعادة تدوير الفاشلين".
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