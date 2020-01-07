حنكش: من شارك بأفظع الجرائم البيئية وبإنشاء مطامر الموت ليس أهلًا لتولي حقيبة البيئة

ركّز عضو "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​الياس حنكش​، على أنّ "مَن شارك في أفظع الجرائم البيئيّة بتاريخ لبنان، من استُشير وخطّط وشارك في إنشاء مطامر الموت، ليس أهلًا لتولّي حقيبة ​البيئة​ في حكومة "إنقاذيّة".

ولفت في تعليق على مواقع التوالصل الإجتماعي، إلى أنّ "فشل الإدارة من فشل الوزراء، وفشل الوزراء المتعاقبين من فشل المستشارين، المتعهّدين والإستشاريين. لا لإعادة تدوير الفاشلين".