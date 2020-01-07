الفرزلي:نحن بحاجة إلى الإسراع لإنهاء الأزمة والمشكلات الكبرى التي تحيط بنا

اشار نائب رئيس ​المجلس النيابي​ ​​إيلي الفرزلي​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "كل ما يتم تداوله عن كلام صادر عنه خلال حلقة تلفزيونية هو غير صحيح، ويدخل في إطار تأجيج المواقف، ومحاولة امتصاص النقمة التي تفاعلت بحق عناصر التخريب و الإساءة"، مؤكداً ان "اليوم نحن بحاجة إلى الإسراع لإنهاء ​الأزمة​ والمشكلات الكبرى التي تحيط بنا ولا وقت لدينا لتضييعه في صغريات الأمور".

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