وهاب: سليماني من قبره سيكون أكثر خطرا على المشروع الأميركي

اشار رئيس "​حزب التوحيد العربي​" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "بعد الذي شاهدناه في تشييع الفريق ​قاسم سليماني​ نعتقد أنه من قبره سيكون أكثر خطرا على المشروع الأميركي في المنطقه".

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