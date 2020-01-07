مصادر للنشرة: مسعى جدي لحل عقدة وزارة الخارجية

أشارت مصادر مطلعة للنشرة الى وجود مسعى جدي لحل عقدة ​وزارة الخارجية​، لافتة الى ان "الحل يقوم على تعيين الوزير السابق ​دميانوس قطار​ وزيرا للاقتصاد". ولفتت المصار الى انه "عند البت بهذه المسألة يكون الحل الحكومي قد اقترب"، مؤكدة ان "الهدف اليوم ​تشكيل الحكومة​ بشكل أسرع لتجنب انعكاس التطورات الاقليمية على الساحة اللبنانية".



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