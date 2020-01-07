قاضي الأمور المستعجلة بالنبطية يلزم مصرفا بتحويل اكثر من مليون دولار لأحد المودعين

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، "قرارا معجل التنفيذ على أصله، بإلزام بنك بيبلوس فرع النبطية بتحويل مبلغ مليون ومئة وثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة وثمانين دولارا أميركيا الى حساب المدعي ماجد أبو زيد لدى مصرف HSBC في دبي تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها عشرة ملايين ل.ل عن كل يوم تأخي"ر.
وكان المدعي تقدم بإستدعاء، بواسطة وكيلته المحامية فاطمة بركات،عرض فيه أنه يملك وديعة مجمدة بقيمة مليون وعشرة الآف د.أ لدى بنك بيبلوس - فرع النبطية، وأنه يعمل في دبي وعليه استحقاقات مالية تفوق قيمتها المليون دولار حرر بقيمتها شيكات مسحوبة على حسابه في بنكHSBC فرع دبي وأن المصرف المدعى عليه رفض تحويل قيمة الوديعة الى الخارج.
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