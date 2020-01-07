الأسد وبوتين استمعا إلى عرض عسكري من قبل قائد القوات الروسية في سوريا

استمع الرئيسان السوري ​بشار الأسد​ والروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى عرض ​عسكري​ من قبل قائد ​القوات الروسية​ العاملة في ​سوريا​. وقدم بوتين التهاني والتبريكات للقوات الروسية العاملة في سوريا بمناسبة ​عيد الميلاد​ المجيد.

من جهته هنأ الأسد الضباط والعسكريين الروس بمناسبة الميلاد، وأعرب عن تقديره وتقدير ​الشعب السوري​ لما يقدمونه من تضحيات إلى جانب أقرانهم من أبطال.

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