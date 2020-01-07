حركة النجباء العراقية: اجتماع للفصائل المسلحة للإعلان عن المقاومة الدولية

أعلن المتحدث باسم حركة "النجباء" في ​العراق​ نصر الشمري، في حديث تلفزيوني، عن "اجتماع ستعقده الفصائل المسلحة اليوم أو غدا للإعلان عن ​المقاومة​ الدولية"، مشيراً الى ان "أغلب الفصائل العراقية وافقت على الانضمام إلى هذه الجبهة".

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