الكرملين: بوتين زار العاصمة السورية دمشق وأجرى لقاء مع الأسد

أعلن المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار العاصمة السورية دمشق، وأجرى لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد".
وذكر أنّ "بوتين تجوّل في شوارع العاصمة السورية، وسيطوف في عدد من المناطق السورية".
من جهته، أعرب الأسد عن امتنانه لروسيا على "المساعدة في مكافحة الإرهاب وإعادة السلام".
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