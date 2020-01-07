الكرملين: بوتين زار العاصمة السورية دمشق وأجرى لقاء مع الأسد

أعلن المتحدث باسم "​الكرملين​" ​دميتري بيسكوف​، أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ زار العاصمة السورية دمشق، وأجرى لقاء مع الرئيس السوري ​بشار الأسد​".

وذكر أنّ "بوتين تجوّل في شوارع العاصمة السورية، وسيطوف في عدد من المناطق السورية".

من جهته، أعرب الأسد عن امتنانه لروسيا على "المساعدة في مكافحة الإرهاب وإعادة السلام".