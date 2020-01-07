النشرة: مجهولون اطلقوا النار على دورية لقوى الأمن بالبقاع في محاولة لتهريب موقوف

افاد مراسل "النشرة" في ​البقاع​ عن "تعرض دورية من قوى الامن الداخلي لاطلاق نار من قبل مجهولين عند مدخل بريتال خلال نقل موقوف من سجن زحلة الى سجن بعلبك في محاولة منهم لتهريبه".



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