الرئيس عون عرض مع السفير الياباني قضية كارلوس غصن

التقى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ سفير ​اليابان​ في ​لبنان​ تاكاشي اوكوبو وعرض معه العلاقات اللبنانية-اليابانية وقضية رجل الاعمال اللبناني ​كارلوس غصن​. وفي تصريح له أكد ​السفير الياباني​ ان البحث تناول "العلاقات الثنائية التاريخية واواصر الصداقة المتينة بين البلدين في شتى المجالات"، مشيرا الى انه "اثرنا خلال اللقاء موضوع كارلوس غصن وابدينا وجهة نظرنا حياله، وقلنا ان اليابان ​حكومة​ وشعبا تشعر بالقلق الشديد في قضية كارلوس غصن لا سيما لجهة طريقة خروجه من اليابان ودخوله الى لبنان. وطلبت من الرئيس المزيد من التعاون في هذا الخصوص تفاديا لتداعيات سلبية على علاقاتنا الودية لا سيما واني ابذل جهودا مكثفة للمحافظة على العلاقات بين الشعبين والدولتين".

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