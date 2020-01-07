العثور على جثة شاب داخل سيارته في عين الجديدة

عثر على الشاب ع.و.ج جثة في سيارته في بلدة عين ​الجديدة​ - ​عاليه​. وتبين انه مصاب بطلق ناري في صدره. وحضرت ​الاجهزة الامنية​ والأدلة الجنائية وباشرت التحقيق في الحادث.

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