ألقت الأجهزة الأمنية في السعودية، القبض على أخطر إرهابي في القطيف ويُدعى محمد بن حسين علي آل عمار، والمطلوب بالقائمة التاسعة الّتي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016.
ويُعدّ المطلوب من أخطر الإرهابيّين بقائمة التسعة، إذ تورّط في اختطاف "الجيراني" وحوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعمليّات إطلاق نار عدّة على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنيّة في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام. وفي سجل "آل عمار" جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف.
ويُعتقد أنّ "آل عمار" متورّط في الاعتداء على رجل أمن من منسوبي شرطة الشرقية، تعرّض لإطلاق نار أثناء أداء عمله في بلدة المجيدية.
كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون السعودي: القبض على أخطر مطلوب "إرهابي" في القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.