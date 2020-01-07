هذه رسالة واشنطن لطهران من قاعدة (هيل)









اسماء السيد - نصر المجالي: رغم أنها أعلنت أن المناورة كان مخططا لها قبل اشهر، شهدت قاعدة للقوات الجوية في ولاية يوتا الأميركية ما يسمى بـ"مسيرة الفيل" الضخمة، بمشاركة 52 مقاتلة من أكثر المقاتلات تطورًا في البلاد، وهي مقاتلاتF-35A من طراز الشبح (Lightning II).

واحتضنت قاعدة (هيل) الجوية في ولاية يوتا، الحدث غير المسبوق يوم الاثنين، وهو يتزامن مع التصعيد القائم مع إيران غداة مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في غارة أميركية يوم الجمعة الماضي في بغداد.

قال موقع "فوكس نيوز" الأميركي إن المناورة العسكرية الضخمة تأتي بعد أكثر من 4 سنوات من العمل والتجهيز.

قتال حربي

وأوضح الكولونيل مايكل إبنر: "قبل 4 سنوات بقليل، تلقينا أول طائرة من طراز إف 35.. أما الآن فنحن نملك مجموعة متكاملة من هذه المقاتلات.. كل ذلك بهدف امتلاك القدرة الكاملة على القتال الحربي"، مؤكدا أن مصطلح "مسيرة الفيل" يشير إلى تجمع المقاتلات العسكرية بشكل منتظم قبل إقلاعها.

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جانب من المناورة الجوية

وشارك في المناورة الجناح 388 القتالي، ووحدة الاحتياط 419، بهدف إظهار قدرة سلاح الجو على "إطلاق أي عدد من الطائرات لدعم مهمة الدفاع الوطني في وقت واحد".

وقالت مصادر أميركية إن عدد المقاتلات المشاركة 52 يرمز إلى عدد الدبلوماسيين والمدنيين الأميركيين الذين احتجزتهم إيران خلال أزمة الرهائن عام 1979، وعدد الأهداف التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضربها في إيران إذا انتقم النظام بعد مقتل سليماني.

مهمات قتالية أكبر

وأشارت المصادر إلى أن الطائرة المقاتلة F-35A التي تبلغ قيمتها الإجمالية 4.2 مليارات دولار، ستشارك في العديد من التدريبات القتالية الكبيرة ودعم عمليتي نشر قتاليتين في الشرق الأوسط.

وقال قادة الجناح 388 المشارك في المناورة: "أثبتت التدريبات، التي تم التخطيط لها منذ أشهر، قدرتها على توظيف قوة كبيرة من طراز F-35As - لاختبار الاستعداد في مجالات مساءلة الأفراد وتوليد الطائرات والعمليات الأرضية وعمليات الطيران والقدرة القتالية. ضد الأهداف الجوية والبرية".

وقال الكولونيل ستيفن بيمر، قائد الجناح 388: "إن كل فرصة تدريب وممارسة وتوظيف أكملناها خلال السنوات الأربع الماضية كانت بمثابة نقطة انطلاق أساسية لتحقيق القدرة الكاملة على القتال".

وأضاف: "هذه مجرد بداية لعمليات قتالية متواصلة من طراز F-35A وسنظل نركز على البقاء مستعدين للانتشار كلما وحيثما نحتاج".