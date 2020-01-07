البنك الأهلي: إدارة 9 قروض مشتركة بقيمة 51 مليار جنيه في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان مساء أمس الاثنين، إنه أدار 9 صفقات قروض مشتركة بقيمة 51 مليار جنيه خلال عام 2019، بحصة سوقية وصلت إلى 8.14% من إجمالي القروض المشتركة في قارة أفريقيا خلال العام.

وأضاف البنك أنه قام بترتيب وتسويق وإدارة أهم الصفقات التمويلية خلال السنوات الثلاث السابقة بإجمالي قيمة 242 مليار جنيه، متصدرا السوق المصرفي المصري.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن الدور الذي يلعبه البنك في مجال القروض المشتركة يأتي بسبب اهتمام البنك بدعم الاقتصاد القومي، وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للنمو الاقتصادي في مختلف قطاعات الدولة.

Advertisements

وأشار عكاشة إلى أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية، مما يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ودفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك، إن النجاح في إتمام هذه الصفقات بمجال القروض المشتركة يعود إلى شبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية، والتي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

وذكر شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك، أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات، وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، والتفاهم والتناغم بين كافة البنوك.