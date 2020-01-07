عون: نعمل على عدم تأثير التطورات الإقليمية على لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- ( د ب أ ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء أن العمل قائم على تثبيت الاستقرار في لبنان وعدم تأثير التطورات الإقليمية على الوضع في بلاده .

وقال عون ، خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش اليوم ، إن " العمل قائم لتثبيت الاستقرار في لبنان وعدم تأثير التطورات الأمنية التي حصلت مؤخراً على الوضع الأمني في البلاد"، مشدداً على "أهمية استمرار الهدوء على الحدود اللبنانية الجنوبية، ومنع حصول أي تطور سلبي فيها ".

وأوضح ، خلال الاجتماع ، أن " الاتصالات قائمة لتحصين الوضع السياسي في البلاد من خلال الاسراع في تشكيل حكومة جديدة لتعزيز الوحدة الوطنية، وتمكين السلطة التنفيذية من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها".

وشدد عون " على أن لبنان يحافظ على سلامة جميع أبنائه والمقيمين على أرضه أو الموجودين فيها، من دون تمييز" ، مؤكدا أن " العمل قائم من أجل اعداد خطة تواكب توصيات مؤتمر سيدر بحيث يبدأ العمل بها فور تشكيل الحكومة الجديدة".

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وأعرب عن أمله من أن يكون تشكيل الحكومة قريبا ، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

من جهته نقل كوبيتش إلى الرئيس عون، بحسب البيان " نتائج الاتصالات التي أجراها للمحافظة على الاستقرار في لبنان، لاسيما بعد التطورات الامنية التي حصلت في بغداد يوم الجمعة الماضي".

وكان قائد فيلق"القدس" التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني قتل ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما في هجوم صاروخي أمريكي عند خروجهما من مطار بغداد فجر يوم الجمعة الماضي .

ودعا الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله ، في كلمة له خلال احتفال تأبين سليماني والمهندس أول أمس الأحد ، إلى القصاص العادل من " الوجود العسكري الأمريكي في منطقتنا، والقواعد العسكرية الأمريكية، والبوارج العسكرية الأمريكية، وكل ضابط وجندي".