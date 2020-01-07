كرواتيا تنقل 14 جنديا من العراق على خلفية مقتل سليماني

محمد اسماعيل - القاهرة - زغرب – (أش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الكرواتية نقل 14 جنديا كرواتيا من العراق، وسط زيادة حدة التوترات عقب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية ببغداد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم، الثلاثاء، - أن أية خطوات مستقبلية سيتم اتخاذها بالتشاور مع حلفاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويزداد عدد الدول الأوروبية التي تقوم بنقل جنودها من العراق، حيث قالت ألمانيا إنها نقلت 35 جنديا من العراق، وأكدت سلوفاكيا أنها نقلت 7 جنود.

فيما ذكرت سلوفينيا أن 6 جنود لها في العراق سيبقون هناك، وأشارت وزارة الدفاع السلوفينية إلى أنها تراقب الوضع بشكل دائم وسيتم اتخاذ المزيد من القرارات في ضوء أي مستجدات.