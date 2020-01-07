روسيا: يمكن أن نرسل "إس-400" للعراق لتُحسِن دفاعها الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):

صرح عضو المجلس العام بوزارة الدفاع الروسية إيجور كوروتشنكو بأنه يمكن للعراق تحسين نظام دفاعه الجوي بمساعدة نظام الصواريخ الروسية "إس-400".

وقال كوروتشنكو -في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء- "إن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الجيش الأمريكي بغارة جوية في العراق يدل على أن بغداد بحاجة إلى تحسين نظام الدفاع الجوي".

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وأضاف: "العراق شريك لروسيا في مجال التعاون العسكري التقني، ويمكن لروسيا إرسال الوسائل اللازمة لضمان سيادة العراق وحماية موثوقة للمجال الجوي، بما في ذلك توريد صواريخ "إس-400 " وأجزاء نظام الدفاع الجوي مثل "بوك-إم3" و"تور-إم2" وغيرها".

يُذكر أن روسيا باعت للعراق في السنوات الأخيرة قاذفة اللهب الثقيلة طراز "توس-1 أ" ومروحيات هجومية من نوع "مي-35 و"مي-28 إن إيه" وطائرات "سو-25" ودبابات "تي-90" ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية المدفعية "بانتسير-إس1".

يُشار إلى أن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف التقى في سبتمبر الماضي مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الأمن القومي فالح الفياض، وناقش معه التعاون العسكري التقني والوضع في سوريا. لكن السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي صرح بعد هذا اللقاء أن بغداد لا تتفاوض مع موسكو على شراء منظومة الدفاع الجوي "إس-400".