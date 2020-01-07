مطار باسطنبول يمدد تعليق الحركة بسبب الطقس السيء

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول- (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن مطار صبيحة كوكجن الدولي في اسطنبول سيظل مغلقا أمام حركة الطيران حتى مساء اليوم، وذلك بعد حادثة انزلاق طائرة على المدرج في وقت سابق اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت الوكالة أنه تقرر تعليق كافة الرحلات حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش)، مضيفة أن العمل يتواصل على قدم وساق من أجل استئناف العمليات في ثاني أكبر مطار في المدينة.

وأعلن مكتب حاكم اسطنبول أن الطائرة، القادمة من مطار الشارقة بالإمارات العربية المتحدة والتي كانت تقل على متنها 164 شخصا، انزلقت خلال الهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف المكتب أنه تم بأمان إجلاء جميع ركاب الطائرة، مؤكدا عدم وجود أية إصابات.

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وأظهرت لقطات بثتها محطة (إن تي في) الخاصة الركاب وهم يخرجون من الطائرة عبر مزالق الخروج المخصصة للطوارئ.

وأعلنت شركة بيجاسوس، التركية للطيران منخفض التكلفة، أن الطائرة انزلقت على المدرج. وأضافت الشركة أن تحقيقا يجري في الحادثة.

وذكرت الأناضول أن شركة "الخطوط الجوية التركية" الوطنية ستحول بعض رحلاتها الواصلة إلى المدينة من مطار صبيحة كوكجن إلى مطار اسطنبول.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد مطاران دوليان في اسطنبول. ومطار صبيحة كوكجن، على الجانب الآسيوي من اسطنبول، هو ثاني أكبر مطار بالمدينة بعد مطار اسطنبول الجديد في الجانب الأوروبي منها.

ووفقا لمكتب عمدة اسطنبول فإن الرياح القوية والهطول الغزير للأمطار منذ بداية الأسبوع تسببت في حدوث فيضانات واضطرابات في حركة النقل البري والبحري.