صحافي إيطالي: الطائرة التي إغتالت قاسم سليماني قد تكون إنطلقت من إيطاليا

أثارت تدوينة على فايسبوك لإعلامي وصحافي إيطالي شهير زوبعة من الفضول في صفوف مستخدمي الفايسبوك في بعض وسائل التواصل الإجتماعي بالأخص أن التدوينة تطرقت إلى موضوع حساس وجاد يتعلق باحتمال تورط إيطاليا في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

صاحب التدوينة هو «إنريكو مينتانا»، الذي سبق أن شغل منصب مدير نشرة الأخبار (TG5)، إذ كتب: "أنا أعتقد بأن الحكومة، البرلمان والرأي العام لبلدنا لهم الحق في معرفة ما إذا كانت الطيارة بدون طيار الأمريكية التي قتلت في بغداد الجنرال سليماني انطلقت من قاعدة إيطالية بمدينة سيغونيلّا".

وكان موقع "تي جي كوم24" الإيطالي قال إنه ربما من المحتمل استخدام هذه الطائرة المفترس ضد السيارة التي كانت تحمل الجنرال الإيراني قاسم سليماني. موضحة أن هذه الطائرة (التي يبلغ سعرها حوالي 10 ملايين دولار) كانت تستخدم منذ حوالي عشر سنوات في السلاح الجوي الإيطالي، فقط في مهام مراقبة واستطلاع.

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وهذا النوع من الطائرات بدون طيار متخصص في تنفيذ الهجمات المستهدفة ضد أهداف محددة. تم إطلاق أول نموذج أولي في عام 2001.

*المصدر| موقع " الايطالية نيوز"