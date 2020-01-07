الجيش الليبي يسيطر على الوشكة غرب سرت ويواصل تقدمه إلى مصراتة

واصل الجيش الوطني الليبي تقدمه باتجاه مدينة مصراتة، مؤكدا سيطرته على منطقة الوشكة الواقعة غربي ‎سرت، وفقاً لروسيا اليوم. وتحدثت وسائل إعلام، عن سيطرة قوات الجيش على أجزاء واسعة من منطقتي أبوقرين بالإضافة إلى الوشكة. الجيش على أجزاء واسعة من منطقتي أبوقرين بالإضافة إلى الوشكة. Advertisements وأشارت إلى أن سلاح الجو التابع لـ"الجيش الوطني الليبي" شن ضربات جوية استهدفت آليات وتجمعات لقوات الوفاق في بوقرين ولحسون والبويرات. الليبي" شن ضربات جوية استهدفت آليات وتجمعات لقوات الوفاق في بوقرين ولحسون والبويرات. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة "قوات الجيش الوطني" على مدينة سرت بشكل كامل، بعملية خاطفة استغرقت 3 ساعات.

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