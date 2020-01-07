تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام

حث رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا المواطنين، اليوم الثلاثاء، على إغلاق الصنابير وتقليل مرات الاستحمام لمواجهة جفاف يجتاح شمال ووسط البلاد، حسب ما ذكرته سبوتنيك.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة المياه في بانكوك أن مياه الصنبور أصبحت مالحة بعد تسرب مياه البحر إلى نهر تشاو فرايا، مصدر معظم احتياجات تايلاند من المياه.
وقالت متحدثة باسم الحكومة للصحفيين إن مجلس الوزراء وافق اليوم الثلاثاء، على إنفاق ثلاثة مليارات بات (100 مليون دولار) لحفر آبار واستخراج مياه جوفية بهدف التخفيف من الجفاف، الذي يتوقع أن يتفاقم في غضون الشهور القليلة المقبلة، كما نقلت وكالة "رويترز".
ويبدأ موسم الجفاف في تايلاند في نوفمبر تشرين الثاني ويمتد
وأعلنت السلطات حالة الجفاف في مناطق زراعية في 14 إقليما في وسط وشمال وشمال شرق البلاد.
ومع انخفاض مخزونات المياه، طلبت الحكومة من المزارعين في بعض الأقاليم القريبة من حوض نهر تشاو فرايا عدم زراعة الأرز خارج موسمه.
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