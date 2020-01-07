جواد ظريف: إيران سترد "بشكل متناسب" على مقتل قاسم سليماني

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية بثتها اليوم الثلاثاء إن مقتل القائد العسكري قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية إرهاب دولة وإن إيران سترد بشكل متناسب، وفقاً لـ سبوتنيك.

وقال ظريف بشأن مقتل سليماني في الهجوم الذي

نفذته طائرة مسيرة أمريكية في بغداد يوم الجمعة "هذا إرهاب دولة".

وأضاف "هذا عمل عدواني ضد إيران، ويصل إلى حد هجوم مسلح على إيران وسوف نرد. لكننا سنرد بشكل متناسب".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعلنت

صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسئولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".