وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يختتم مهمته الرسمية في "عدن"

اختتم وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى العاصمة المؤقتة "عدن" مهمته الرسمية التي استمرت أسبوع؛ بهدف تحديد أولويات مشروعات التنمية والإعمار بالمحافظة وما جاورها لتحقيق الجانب التنموي في اتفاق (الرياض)، وفقاً لـ أ ش أ.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن الوفد في مهمته رصد أولويات المشروعات التنموية والإعمارية بالمحافظة وما حولها، حيث تم إنجاز نحو 168 ساعة عمل وعقد 17 لقاءً واجتماعًا وتنفيذ 15 زيارة ميدانية وتدشين مشروع تطوير وتأهيل مطار عدن.



وأضافت أن البرنامج السعودي لتنمية اليمن يعمل وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهد من خلال تنفيذ مشروعات تساعد الحكومة اليمنية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة

تتضمن توفير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية وإيجاد فرص عمل.



وأوضحت أن مهمة الوفد السعودي في اليمن جاءت استكمالًا للورشة الأولى التي عقدت في الرياض برئاسة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي محمد سعيد آل جابر، حيث التقى الوفد برئاسة مدير إدارة المشروعات بالبرنامج المهندس حسن العطاس مع رئيس الوزراء اليمني وتم بحث سبل إقامة بعض المشروعات التنموية في (عدن).

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ومن جهته.. قال رئيس الوزراء اليمني: "إن هذه الزيارة لها دلالات كبيرة جدًا لدى

كل يمني، والمملكة شريك للبلاد في السلم وأوقات الشدة، وأعطت لليمنيين أملًا في الاستقرار ودعم السلام".



وأشار إلى لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونظيره اليمني عبد ربه منصور هادي حول تعزيز دعم اليمن اقتصاديًا وتقديم المملكة وديعة بقيمة 2 مليار دولار ومنحة المشتقات النفطية وغيرها من مشروعات الإعمار والتنمية، حيث أن للوديعة دور كبير ليس فقط في دعم الاستقرار المالي واستقرار سعر الصرف للريال اليمني أمام الدولار، بل أيضًا مساعدة البنك المركزي اليمني وفتح الاعتمادات المالية للسلع الأساسية التي وصلت إلى كل بيت يمني.



وأشاد بعمل البرنامج السعودي لتنمية اليمن الذي يتطور باستمرار، لافتًا إلى أن الحكومة اليمنية والبرنامج يعملان على عقد لقاءات دورية بين الجانبين على جميع المستويات، منوهًا بأن البرنامج قام بزيارات ميدانية للمطار والميناء في عدن؛ لرصد احتياجات التطوير لهما.