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تحطم طائرة تدريب باكستانية ومقتل قائديها

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صرح مسؤولون باكستانيون بأن مقاتلة تابعة لسلاح الجو الباكستاني تحطمت، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل الطياريْن اللذين كانا على متنها.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو وسيم أحمد خان إن الطائرة، وهي من طراز إف تي7- صينية الصنع، تحطمت خلال طلعة تدريبية روتينية بالقرب من ميانوالي في إقليم البنجاب.

وقال المتحدث إن أوامر صدرت بفتح تحقيق في الحادث لمعرفة أسبابه.

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وسقطت الطائرة في منطقة مفتوحة، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا على الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرات التدريبية التي تستخدمها القوات الجوية الباكستانية، والتي تشتري معظم معداتها العسكرية من الصين، تتعرض بصورة متكررة لحوادث مميتة.

وفي يوليو الماضي، لقي ما لا يقل عن 19 شخصاً حتفهم جراء تحطم طائرة عسكرية في منطقة سكنية في روالبندي خلال قيامها بطلعة تدريبية.

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