زلزال بقوة 6.5 درجات قبالة سواحل بورتوريكو

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات جزيرة بورتوريكو الأميركية، اليوم الثلاثاء، كما أعلن المعهد الجيولوجي الأميركي.

وحدد مركز الزلزال على بعد 13.6 كلم جنوب مدينة بونس الساحلية في جنوب الجزيرة، بعمق 7 كيلومترات، وفق المعهد، الذي خفّض درجة الزلزال من 6.6 درجات أعلنها مسبقاً.

ولا يتوقع أن يسبب الزلزال تسونامي، بحسب مركز الإنذار بأمواج تسونامي.

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وأفادت مواقع إلكترونية محلية عن حصول انقطاع في التيار الكهربائي بعد الزلزال الذي وقع عند الساعة 4,24 (8,24 ت غ).

وسجلت هزات أخرى لكن أقل قوة في بورتوريكو في أواخر شهر ديسمبر.

وهز زلزال بقوة 5.8 درجات الجزيرة الاثنين، متسبباً بانقطاع الكهرباء وبأضرار مادية بالغة، دون أن يسفر عن وقوع ضحايا.