الأمطار تتسبب في إيقاف تقدم حرائق الغابات في أستراليا

تسبب هطول الأمطار على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، في وقف تقدم حرائق الغابات في ولاية فيكتوريا الأسترالية، حيث تم بالفعل حرق أكثر من 1.2 مليون هكتار من الأراضي في شمال شرق الولاية.
وقال جافين فريم ان، المسؤول في هيئة مكافحة الحرائق في فكتوريا، إن "ما فعلته (الأمطار) على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، هو تهدئة وإبطاء سلوك النيران، ووقف تقدم الحرائق."
يذكر أن هناك 24 شخصاً على الأقل، لقوا حتفهم في أستراليا خلال الموسم الحالي من حرائق الغابات، والذي كان قد بدأ في سبتمبر الماضي، أي قبل فترة كبيرة من موعده المعتاد.
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