(بالفيديو) عشرات القتلى والجرحى بجنازة قاسم سليماني.. والسلطات الإيرانية تقرر تأجيل الدفن

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا في مدينة كرمان، الثلاثاء، نتيجة تدافع خلال جنازة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في غارة نفذتها طائرة أميركية دون طيار بالقرب من مطار بغداد الدولي، الجمعة.

ووصل جثمان قاسم سليماني، الثلاثاء، إلى مسقط رأسه ليدفن هناك، وشاركت حشود غفيرة في تشييعه بصورة غير منظمة، مما أدى إلى وقوع حادث التدافع.

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وكان سليماني بمثابة الرجل الثاني في إيران، وتمتع بنفوذ كبير في عدد من دول المنطقة، خاصة العراق، نتيجة شبكة الجماعات المسلحة التي كونها في أنحاء المنطقة.

وبعد وقوع حادث التدافع قررت السلطات الإيرانية تأجيل دفن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في مسقط رأسه بمدينة كرمان الإيرانية. وذلك بحسب ما أفادت وكالة “إسنا” الايرانية.