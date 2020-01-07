عشرات القتلى والجرحى إثر تدافع مشيّعي سليماني في إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:14 مساءً - مشاركة سقط عدد من القتلى والجرحى، اليوم الثلاثاء، إثر تدافع مشيعي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران. المزيد من الأخبار صور فضائية تظهر حجم الكارثة “جنوب الكرة الأرضية” (بالفيديو) عشرات القتلى والجرحى بجنازة قاسم سليماني.. والسلطات… وأفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 35 قتيلا و48 جريحاً في تدافع خلال جنازة سليماني في كرمان. المصدر روسيا اليوم

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