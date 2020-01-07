كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.4 يضرب إقليم بورتوريكو الأمريكي يسفر عن مصرع شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة تلاه هزات ارتدادية قوية أقليم بورتوريكو الأمريكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وأدى إلى انقطاع الكهرباء والتسبب في أضرار جسيمة، حسبما ذكرت السلطات ووسائل الإعلام.

قام المحافظ واندا فاسكويز، بتفعيل الإجراءات الأمنية في الجزيرة وقال، إن جميع مكاتب القطاع العام باستثناء خدمات الطوارئ ستبقى مغلقة اليوم الثلاثاء أثناء تنفيذ خطط الطوارئ، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد هزت الجزيرة سلسلة من الزلازل في الأيام الأخيرة، بما في ذلك زلزال بلغت قوته 5.8 درجة يوم الاثنين وألحق أضرارًا ببعض المنازل على الساحل الجنوبي.

لا تزال أراضي الولايات المتحدة تتعافى من زوجين من الأعاصير المدمرة التي وقعت في عام 2017 والتي أودت بحياة حوالي 3000 شخص ودمرت بنية تحتية كبيرة في جميع أنحاء جزيرة تشق طريقها عبر عملية إفلاس لإعادة هيكلة حوالي 120 مليار دولار من التزامات الديون والمعاشات التقاعدية.

وقام "فاسكويز"، الذي تولى منصبه في أغسطس بعد تنحي ريكاردو روسيلو في مواجهة الاحتجاجات الضخمة في الشوارع، بالتغريد على تويتر، ودعى الناس الالتزام الهدوء.

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وقال "فاسكويز" على "تيورت": "نريد أن يكون الجميع آمنين. لهذا السبب تم تعليق جميع الأعمال في القطاعات العامة اليوم، بحيث يمكنك أن تكون مع عائلتك، وتنفذ خطط الطوارئ الخاصة بك".

أبلغ مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ عن حدوث تسونامي صغير يبلغ طوله حوالي 20 سم (7.9 بوصة).

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن أول وأكبر زلزال وقع، اليوم الثلاثاء، وقوته 6.4 درجة على عمق 10.0 كم (ستة أميال) في الساعة 4:24 صباحا (0824 بتوقيت جرينتش) بالقرب من بونس على الساحل الجنوبي للجزيرة.

أفادت صحيفة "إل نويفو ديا"، أن رجلًا يبلغ من العمر 73 عامًا توفي هناك بعد سقوط جدار عليه.

ووصف شهود على وسائل التواصل الاجتماعي الزلزال بأنه "قوي للغاية" ويستمر لمدة تصل إلى 30 ثانية. وتلا ذلك عدد من الهزات الارتدادية الضخمة بما في ذلك واحد بلغت قوته 5.8 درجة.

بدا التأثير على طول الساحل الجنوبي للبلاد كبيراً.